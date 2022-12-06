اليوم.. جامعة حلوان تعلن أسماء المعينين باتحاد الطلاب

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 06:37 ص

أعلنت كليات جامعة حلوان المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية وعددها ١١ كلية بعدد ٩٩٤ طالبا وطالبة مرشحين من كليات الجامعة منهم ٥٠٩ طلاب و٤٨٥ طالبة، عدم اكتمال النصاب بالانتخابات أمس في جولة الإعادة وقد كانت أعداد المرشحين بالكليات تشمل من كلية الآداب ٤٨ وكلية الحقوق ٥٨ وكلية التجارة وإدارة الأعمال ٥٣، وكلية التربية ٤٤، وكلية الخدمة الاجتماعية ٩٢، وكلية العلوم ١٠٤، والحاسبات والمعلومات ٤٤، وكلية التمريض ٢٢، وكلية الصيدلة ١٧، وكلية الطب ٣٩، والهندسة بحلوان ٦٢، والاقتصاد المنزلي ٣٦، التكنولوجيا والتعليم ٤١،التربية الرياضية بنين ٥٢، التربية الرياضية بنات بالجزيرة ٣٤،التربية الموسيقية ١٦،التربية الفنية ٢٥، الفنون الجميلة ٧٠، الهندسة بالمطرية ٧٦، الفنون التطبيقية ٣٠، وكلية السياحة والفنادق ٣١.

و وفقا للائحة الاتحادات الطلابية إنه كان يشترط لصحة انتخابات اتحادات الطلاب حضور نحو 50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب، وفي حالة عدم اكتمال العدد هذه المرة يستبعد تمثيل كل طلبة الفرق التي لم يكتمل عدد ناخبيها.

و كشف مصدر بإدارة رعاية شباب جامعة حلوان أنه وفقا لقوانين لائحة الاتحادات الطلابية وبناء على ما حدث من عدم اكتمال أعداد الناخبين فإنه يتم اليوم الثلاثاء ٦ ديسمبر تعيين مجلس اتحاد الطلاب بالكليات من قبل عميد الكلية ويضم المجلس عناصر من الطلاب المتفوقين في الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح.

ومن المقرر أن تتم انتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.