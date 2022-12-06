اليوم.. قطع المياه بـ 3 مدن جديدة في أكتوبر لمدة 10 ساعات

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لـ 3 أجهزة تابعة، وهي مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

ويشهد الحي الأول حتى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر جنوب الأحياء والمنطقة الصناعية - دريم لاند - مول مصر - غرب سوميد - الأماكن المرتفعة بالحي المتميز وبالم هليز، بداية من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء 2022/12/6 حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الثلاثاء 2022/12/6.

أما بالنسبة لمناطق مدينة حدائق أكتوبر فتشهد أحياء ( الفردوس - هرم سيتي - أبناء الجيزة - الأولى بالرعاية - الإنتاج الإعلامي - - سكن مصر - كمبوند هرم سيتي - 645 عمارة - ابنى بيتك 7-5 )، وفيما يخص مدينة أكتوبر الجديدة تضمنت منطقة ابنى بيتك 6.

وأشار جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في بيان له، إلى أن سبب الانقطاع يعود لنقل خط المياه الرئيسي للمدينة والمتعارض مع مسار أعمال تنفيذ المشروع القومي القطار السريع تنفيذ هيئة الطرق والكباري وعليه سوف يتم انقطاع المياه بالأدوار المرتفعة طبقًا للأماكن الموضحة.

وناشد الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما خصص أرقاما لطلب سيارات مياه نقية يرجى التواصل على رقم 01150046019 01150335658 - 02/38350405.