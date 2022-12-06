اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل تاجر خردة بالشرقية

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 06:52 ص

تصدر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء حكمها على المتهم بقتل تاجر خردة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية في وقت سابق محاكمة المتهم بقتل تاجر خردة لجلسة اليوم الثلاثاء بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية السابق تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول"جلال. م. ال" يبلغ من العمر 44 عاما تاجر خردة جثة هامدة ادعاء تعد آخرين.

و بانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث المركز ومعاونيه والقوة المرافقة له لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين وقوع مشادة لفظية بينه وبين تاجر مواشي يدعى"م. ص. أ" تاجر مواشي بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهما وأسفرت عن مقتل المذكور بعد توجيه عدة طعنات له بالجسم ولاذ الجاني بالفرار هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم الهارب وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.