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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 4 مناطق في بنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن قطاع كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم الثلاثاء لمدة ساعتين في إطار خطة القطاع للصيانة الدورية واختبار زمن الفصل في المغذيات بمحطات المحولات. 
وكشف بيان قطاع كهرباء القليوبية أنه من المقرر فصل التيار لمدة ساعتين من 6 صباحا إلى 8 صباحا اليوم الثلاثاء في 4 مناطق هي مستشفيات جامعة بنها ومصنع الفيتور ومنطقة التجارة والفيلات حيث من المقرر فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 3 ومغذيات المستشفى التعليمي وفيتور 1 و2 والتجارة 3 و4.
وأهاب قطاع كهرباء القليوبية في بيانه بأصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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