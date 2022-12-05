نجلة المشير فؤاد أبو ذكري: تكريم والدي بعد 40 عامًا من وفاته وفاء وفخر

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 06:53 م

كشفت المهندسة ليلى أبو ذكري، نجلة المشير فؤاد أبو ذكري الذي كرمته الدولة المصرية بإطلاق اسمه على محور التعمير الذي افتتحه الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بالإسكندرية، كواليس خاصة من حياة والدها.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى التي تقدم حلقة خاصة من برنامج «صالة التحرير»، من الإسكندرية، على قناة صدى البلد، أنها شعرت بفرحة كبيرة لتكريم والدها بعد 40 عاما من وفاته.

ولفتت المهندسة ليلى أبو ذكري، إلى أنها شعرت بالوفاء والفرحة والفخر والاعتزاز والتقدير لوالدها بعد إطلاق اسمه على محور التعمير، موضحة أن تكريم والدها بعد هذا العمر يوحي أن الدنيا لا زالت بخير.

واستطردت المهندسة ليلى أبو ذكري، أن أحفاد والدها شعروا بالفخر عند إطلاق اسم جدهم على محور التعمير.