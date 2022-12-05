بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم ٢٠٢٢

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 06:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وتأهلت البرازيل في آخر 7 مباريات خاضتها في دور ال16 بكأس العالم، حيث فشلت مرة واحدة في الفوز في الوقت الأصلي خلال تلك المدة وكانت أمام تشيلي في 2014 وتأهلت بركلات الترجيح.

وكانت آخر مرة تودع فيها البرازيل كأس العالم من هذا الدور في نسخة 1990 عندما خسرت من الأرجنتين.

وتعد هذه المواجهة الثامنة بين البرازيل وكوريا الجنوبية، حيث فازت البرازيل بآخر مواجهة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويحاول منتخب البرازيل التأهل لدور الثمانية في طريق الفوز باللقب عبر بوابة كوريا الجنوبية في المباراة التي ننقل بث مباشر لها مساء اليوم الإثنين ويقود نيمار نجم باريس سان جرمان السليساو اليوم من أجل حلم التأهل في طريق لقب جديد لمنتخب البرازيل في كأس العالم قطر ٢٠٢٢.