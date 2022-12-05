بـ أسعار منخفضة.. «إن درايف» تطلق خدمات ومزايا جديدة لـ «بين المدن»

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 06:24 م

أعلن تطبيق «إن درايف»، عن إطلاق مميزات وخدمات جديدة خاصة بالرحلات بين المدن والمعروفة باسم inDrive ، بين المدن التي أصبحت متوفرة حاليًا في 17 مدينة من الدلتا إلى الصعيد بـ أسعار رحلات تبدأ من 140 إلى 1500 جنيه، وفقًا للمسافات بين المدن.

وأكدت «إن درايف»، أنها لا تحصل على رسوم خدمة inDrive، بين المدن في هذه المرحلة وهذا يعني أن السائقين من الممكن أن يحصلوا على المزيد من النقود، ولكن الرحلة الوحيدة المستثنى من هذه الميزة هي الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ولكن بأسعار أقل 3 مرات عن رحلات التطبيقات المنافسة.

ويعتمد سعر الرحلة على نموذج العمل المعروف عن تطبيق «إن درايف»، الذي يعطي الأحقية للسائق والراكب الاتفاق على سعر الرحلة فيما بينهما، وهذا يعطي فرصة للعميل( الراكب) الحصول على أفضل أسعار للرحلات، حيث يمكن ايضًا للراكب والسائق اختيار بعضهم البعض على التطبيق من خلال التقييم القائم على آراء عملاء آخرين.

وأما عن مزايا خدمة inDrive ، بين المدن هي الرحلات المشتركة التي تسمح للركاب باصطحاب أشخاص آخرين في الرحلة وهذا يعطيهم فرصة لدفع مبلغ أقل عن الرحلات الخاصة، ولا تقتصر هذه الخدمة فقط على الرحلات للأشخاص بل هناك أيضا خدمة جديدة لـ inDrive بين المدن يمكن للعملاء من خلالها إرسال طرد أو بضائع صغيرة من خلال الاتفاق مع السائق على شروط التسليم وعنوان الرحلة.

محاربة الظلم

تتمثل مهمة «إن درايف»، الأساسية في محاربة الظلم لهذا السبب وعلى عكس الخدمات الأخرى لا تحدد الشركة سعر الرحلة ولا تعتمد على الخوارزميات المعقدة للتسعير خلال ساعات الذروة، كما أن “ان درايف” تحصل على أقل رسوم خدمة في العالم والتي لا تزيد عن 10% بينما يحصل المنافسين الآخرين على حوالي من 20 الى 25%

وقال محمد علي المتخصص في تطوير الأعمال بشركة "ان درايف: "من مميزات خدمة inDrive ، بين المدن أنها توفر الكثير من الوقت الذي يمكن استهلاكه في انتظار الحافلات بـ محطة الأتوبيس لأن من خلال هذه الخدمة يمكن للسائق نقل العميل من موقع بداية الرحلة إلى الوجهة المقصودة، ويمكن تسمية هذه خدمة من (الباب إلى الباب)، ومنح العميل فرصة لاختيار أفضل سيارة له، ومن بين المزايا الأخرى للرحلات بين المدن أنها يتوفر بها فريق دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذلك يمكن أن تكون أحد أهم تدابير السلامة للعميل بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا مفيدًا ومربحًا للسائقين أيضًا من خلال القيادة لمسافات طويلة مع استهلاك أقل للوقود والحصول على أجرة أعلى بدون رسوم خدمة من قبل الشركة".

“ان درايف”، منصة عالمية للنقل والتكنولوجيا وهي واحدة من أسرع شركات النقل الذكي نموًا في العالم، وتتوافر خدماتها في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة حول العالم وتم تحميل تطبيق إن درايف أكثر من 150 مليون مرة، وتطورت إن درايف من مجرد شركة لخدمات النقل الذكي الى أن تصبح سوقًا للخدمات بما في ذلك النقل بين المدن وخدمات الشحن والخدمات المحلية والبحث عن الوظائف والتوصيل، يقع مقر «إن درايف» الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا مع أكثر من 2400 موظف في جميع أنحاء العالم، وفي أوائل عام 2021، أصبحت inDrive ، شركة يونيكورن بعد إغلاق جولة استثمار بقيمة 140 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز، وجنرال كاتاليست، وبوند كابيتال، والتي قدرت الشركة بـ 1.23 مليار دولار.