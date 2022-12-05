مصرع وإصابة 6 في تفحم سيارة بكفر الشيخ

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 08:35 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 أخرين في حادث مروع، شهده الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نتيجة اصطدام سيارة سوزوكي، بأخرى نقل علي جانب الطريق، ومن ثم انقلبت السيارة السوزوكي واشتعلت النيران بها نتيجة التصادم، لينتج عن ذلك، مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارتين نتج عنه انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الدولى الساحلي بنطاق دائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، تبين أن هناك 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا مستقلين السيارة السوزوكي، متجهين من جمصة إلي الإسكندرية، وأثناء مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم انحرفت عجلة القيادة من يد السائق لتصطدم بسيارة نقل على جانب الطريق، الأمر الذي أدي إلى إنقلابها واشتعال النيران بها.

ومن جانبها دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات لنقل الوفيات والمصابين إلي مستشفي بلطيم النموذجي، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء حيث تمكنت بمساعدة قائدي السيارات المارة بالطريق من السيطرة علي الحريق واخماده إخراج الركاب من السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفي، فيما تقوم الأجهزة المعنية بفتح الطريق أمام المواطنين لتيسير الحركة المرورية التى تأثرت بالحادث.