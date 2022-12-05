الجمعة.. لجنة الوفد بالعمرانية تنظم الملتقى التوظيفي الأول

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 12:52 م

تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تنظم لجنة العمرانية الملتقى التوظيفي الأول يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر.

ومن جانبه قال إيهاب عبد المنعم، رئيس لجنة الوفد بالعمرانية، إن الملتقى يشارك فيه كبريات الشركات والمؤسسات والمصانع بهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو بدون مؤهلات من سن 21 عاما وحتى 46 عاما.

فيما أشار إبرام هاني مسئول التوظيف باللجنة، أن الملتقى سيوفر فرص للتدريب والتأهيل لسوق العمل، ويأتي في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.