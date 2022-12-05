تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 10:39 ص

واصل سعر الدولار استقراره في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في البنوك المصرية وسط ترقب باحتمالية صدور قرار جديد من قبل البنك المركزي المصري بتحرير جديد لسعر الصرف مع رفع سعر العائد لمواجهة التضخم المتزايد.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.59 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات الاثنين في بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.51 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 5 ديسمبر في السوق المصري

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.55 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.51 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.51 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.56 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.55 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.59 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.55 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.55 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.56 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.56 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.