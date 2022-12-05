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الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة"

البوابة نيوز
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت الوزارة، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات: "أسوان والإسكندرية والقاهرة ".

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

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