العالم يحتفل باليوم العالمي للتربة للتوعية بخطورة "الجوع الجفي"

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 04:15 ص

يحتفل العالم اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر ديسمبر باليوم العالمى للتربة، والذى يوافق الاحتفال به سنويا فى مثل هذا اليوم، من أجل زيادة الوعى بأهمية صون النظم الإيكولوجية الصحية، ومواجهة التحديات المتزايدة فى إدارة التربة، وتشجيع المجتمعات على تحسين صحتها.

جدير بالذكر، أنه يعتبر تملح التربة بالصوديوم من أكبر المشاكل، التى تواجه الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى والاستدامة، فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة على الصعيد العالمي.

ويعد عدد الكائنات الحية الموجودة فى ملعقة كبيرة من التربة، أكبر من عدد البشر على الأرض، وخاصة أن التربة عالم مكون من الكائنات الحية، والمعادن والمكونات العضوية التى تتيح الغذاء للإنسان والحيوان.

كما تحتاج التربة إلى إمدادات متوازنة ومتنوعة من العناصر الغذائية، وبكميات مناسبة لتكون صحية، كما هو الحال عند البشر، وأكدت الدراسات والأبحاث العالمية أنه تفقد النظم الزراعية المغذيات مع كل حصاد، وإذا لم يتم إدارة التربة إدارة مستدامة، فإن خصوبتها ستقل تدريجيًا، مما ينتج عنه نباتات تفتقر إلى المغذيات.