اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة بنها لأعمال الصيانة

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 05:45 ص

أعلنت مديرية كهرباء القليوبية، قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة بنها بغرض الصيانة، حيث سيتم فصل مغذيات المحولات لاختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وحساب القيمة الأومية في إطار خطة القطاع لتطوير وتحسين الخدمة وإجراء الصيانات الدورية.

وأوضحت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، في بيان، أن القطع سيكون اليوم لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحًا، وفق الخطة في مدينة بنها بـ5 مناطق للصيانة، ومن المقرر أن الفصل لا يتعدى 15 دقيقة للمغذي الواحد خلال عملية الصيانة.

وأشار قطاع كهرباء القليوبية، إلى أن قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها اليوم يشمل مناطق "وسط البلد والمصنع الحربي وجامعة بنها ومنطقة كفر السرايا ومستشفى بنها الجامعي"، حيث سيتم فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 2 ومغذيات بنها 1 و4 والمصنع الحربي وكفر مويس مركز بنها لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحا.

وأهاب قطاع كهرباء القليوبية في بيانه بأصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.