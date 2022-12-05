انقطاع المياه في مدينة جهاز أكتوبر غدًا

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 04:45 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه في مدينة جهاز أكتوبر صباح غد الثلاثاء 6 ديسمبر، حتى الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه.

وأشارت الشركة إلى أن السبب هو نقل خط المياه الرئيسي للمدينة والمتعارض مع مسار تنفيذ المشروع القومي القطار السريع، والذي تقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري.

وبحسب البيان، تشمل المناطق المقرر انقطاع المياه عنها: الحي الأول حتى الحي السادس، والمنطقة الصناعية، ودريم لاند، ومول مصر، وغرب سوميد، والأماكن المرتفعة بالحي المتميز، وبالم هاليز.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيشمل مدينة حدائق أكتوبر، وتشمل مناطق: الفردوس وهرم سيتي وأبناء الجيزة والأولى بالرعاية والإنتاج الإعلامي وسكن مصر وكومبوند هرم سيتي وابني بيتك ومدينة أكتوبر الجديدة ابني بيتك من الساعة التاسعة.