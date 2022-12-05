اليوم.. ضعف وانقطاع المياه عن مركز ومدينة المنيا لمدة 8 ساعات

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، ضعف وانقطاع المياه عن مركز ومدينة المنيا، وذلك اعتبارا من الساعة 4 عصر اليوم الإثنين وحتى الساعة 12 منتصف الليل لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا للقيام بأعمال صيانة وتطهير بمحطة مياه بنى أحمد الشرقية.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.