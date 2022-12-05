الإعلان عن فيلم voy voy voy بحضور محمد فراج ونيللي كريم

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 03:39 ص

أقيم مؤتمر صحفى تم خلاله الإعلان عن فيلم جديد بعنوان "voy voy voy" بطولة محمد فراج ونيللى كريم ومن تأليف وإخراج عمر هلال وإنتاج Film clinic محمد حفظى وvox cinama وimagenation abu dhabi.

أكد المخرج عمر هلال أن عنوان الفيلم جاء من كلمة voy التى تعنى أنا قادم أو استعدوا،. وهى كلمة تقال لمن يلعب كرة القدم من المكفوفين، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم تدور فى هذا الإطار.

من جانبه أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته البالغة بهذا العمل، وخاصة أنه يهوى ممارسة كرة القدم، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية شاب يدعى حسن يعلم بوجود بطولة كأس العالم للمكفوفين بإحدى الدول الأوروبية فينتحل شخصية شاب لا يرى حتى يستطيع السفر. وأضاف أن الدور صعب جدا ولكنه أعجبه كثيرا لأن أحداث الفيلم تبدأ والجمهور يعلم أنه يرى ثم يتحول هذا الشاب إلى شخص لا يرى.

فيما قالت الفنانة نيللى كريم إن الفيلم تجربة مهمة جدا وأنها سعيدة باستمرار التعامل مع محمد فراج فى عدة تجارب، مشيرة إلى أنها تجسد دور صحفية تدعى إنجى تتعرف على شخصية الشاب حسن بهدف إجراء حوار صحفى معه بعد الوصول لبطولة كأس العالم.

أما المنتج محمد حفظى فقال إن المخرج عمر هلال عرض عليه فكرة الفيلم التى تحمس لها كثيرا وبدأ فى البحث عن شراكة فى الإنتاج نظرا لضخامة تكلفة الفيلم، وبالفعل بمجرد الانتهاء من الاتفاقات الإنتاجية بدأت عمليات التصوير حتى انتهت بالفعل وأصبح العمل جاهزا للعرض.

