شارون ستون: فقدت حضانة طفلي بسبب «غريزة أساسية»

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 04:07 ص

قالت النجمة الأمريكية الشهيرة شارون ستون. إنّ فيلم "غريزة أساسية" الذى شاركت فى بطولته قبل ٣٠ عامًا، كان له نتائج سلبية عليها، رغم ما حققته وقتها من شهرة واسعة، حيث إن البعض اعتقد وقتها أن شخصيتها الحقيقية تُشبه الشخصية التى جسدتها فى الفيلم، وكأننى امرأة مبتذلة، وهذا كان أمرًا مؤلمًا بالنسبة لي.

وأضافت أنها فقدت حضانة طفلها بسبب هذا الفيلم، وأن الشهرة التى حققتها من وراء هذا الفيلم دمرت حياتها الشخصية.

جاء ذلك، فى الجلسة الحوارية التى أدارتها الإعلامية ريا أبى راشد، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى والتى أقيمت يوم الجمعة الماضى، والتى أكدت فيها أنها بدأت حياتها كعارضة أزياء ثم اتجهت للتمثيل، رغم أنها فى الحقيقة كانت ترغب فى أن تكون مخرجة، كما درست الفنون الجميلة والأدب الانجليزى أيام دراستها الجامعية.

وتابعت أنها ذهبت لأول مرة فى عام ١٩٩٠ لمهرجان كان، ووقتها ضاعت كل حقائبها وكانت ترتدى ملابسها لعدة أيام، لو حاولت إقناع المنتج أن يشترى لها فستانا جديدا للحفل ثم دخلت للمسرح الكبير بقصر المهرجانات وكانت شخص عادى ولكنها خرجت منه نجمة "سوبر ستار" وتدافع الجمهور عليها.

