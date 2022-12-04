كأس العالم 2022.. هندرسون يسجل الهدف الأول لمنتخب إنجلترا أمام السنغال

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 09:51 م

تقدم منتخب إنجلترا أمام نظيره السنغالي، بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد البيت، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل جوردن هندرسون، نجم وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي، الهدف الأول في الدقيقة 39، من عرضية صنعها بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند، ويعد هذا الهدف الثالث لـ هندرسون بقميص منتخب الأسود الثلاثة.

وبدأ منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شو

خط الوسط: جوردن هندرسون - ديكلان رايس - بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى ثمن النهائي، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد تغلبه على إيران بسداسية مقابل هدفين، وتعادله سلبيًا مع أمريكا، وانتصاره على ويلز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

