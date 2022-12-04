داليا عبدالرحيم تنعي الإعلامي القدير مفيد فوزي

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 01:51 م

نعت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، الإعلامي القدير مفيد فوزي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.

وتقدمت داليا عبدالرحيم، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933 لقب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

وأثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، يعد أول من قدم فكرة "تلفزة الصحافة" أو "تصحيف التليفزيون" والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري.



