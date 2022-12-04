سويلم: الأجهزة المعنية بوزارة الري تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 10:53 ص

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأكد سويلم على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بلغت (٩٥ %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٦٠٥) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية تفيد بتضرر أهالي كفر الزقازيق بمركز الزقازيق بسبب تراكم القمامة ببحر مويس ، وعلى الفور قامت أجهزة الوزارة المختصة بالمعاينة على الطبيعة ، وتم تنظيف أسفل البدالة الواقعة على بحر مويس بمعرفة عمال هندسة ري الزقازيق وحسم الشكوى.

وفي محافظة الإسكندرية .. تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الاسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من عدم تطهير ترعة زاويه صقر بمركز أبو المطامير ، حيث تم فور تلقي الشكوى عمل اللازم وإصدار أمر تطهير للترعه وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة الاسماعيلية، تم التوجيه لأجهزة مصلحة الري بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر قرية الصفا من إرتفاع مناسيب المياه بترعة جنوب ميت أبو الكوم بمركز القنطرة شرق ، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة لإتخاذ اللازم وخفض مناسيب المياه وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة الغربية ، تم التوجيه للإدارة المركزية للري بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية بلقينا بمركز المحلة الكبري من تراكم حيوانات نافقة وقمامة بترعة نوارة المارة بالقرية ، حيث تم المعاينة على الطبيعة وإصدار أمر لتطهير الترعة وحسم الشكوى.