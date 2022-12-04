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الأحد 04 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1630

ذهب
ذهب
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ارتفع سعر الذهب ، بمقدار 10 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 1630 جنيهات ، فيما سجل عيار 18 نحو 1400 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 1085 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 نحو 1851 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12960 جنيها بالسوق المحلية.

واستقر سعر الاوقية  الذهب نحو 1797 دولارا.

يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب

الاوقية تعاملات اليوم الاحد جنيه الذهب جرام الذهب السوق المحلي
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