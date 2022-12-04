ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1630

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 08:48 ص

ارتفع سعر الذهب ، بمقدار 10 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 1630 جنيهات ، فيما سجل عيار 18 نحو 1400 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 1085 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 نحو 1851 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12960 جنيها بالسوق المحلية.

واستقر سعر الاوقية الذهب نحو 1797 دولارا.

يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب