اليوم.. «سياحة النواب» تبحث مواجهة الظواهر السلبية بمنطقة الأهرامات

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 04:52 ص

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث مواجهة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون بمنطقة الأهرامات.

كما تناقش اللجنة خطة وزارة السياحة والآثار لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بما يسهم في زيادة الترويج للمنطقة وبما يتماشى مع عظمتها ومكانتها التاريخية.

وقالت علي، إن الأهرامات منطقة جذب سياحية متفردة، وأن النهوض بها ومواجهة أي سلبيات تواجه زوارها ضرورة يجب التصدي لها بكل حزم.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الأهرامات تمثل لمصر رمز العراقة والحضارة والتاريخ، ومحورًا مهمًا من أهم محاور الجذب السياحي.