اليوم.. حفل فني جديد لفرقة النيل للآلات الشعبية بشارع المعز

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 06:37 ص

يشهد مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا جديدا لفرقة النيل للآلات الشعبية شعبة "الإنشاد الدينى"، التابعة للإدارة العامة للفنون الشعبية تحت إشراف د. منال إبراهيم.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني والقصائد الدينية في محبة رسول الله.

وتعد فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي، حيث شاركت في الكثير من المحافل الدولية، إلى جانب تمثيلها في مسابقات عدة بمصر، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفلكلورية المصرية.