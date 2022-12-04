ads
الأحد 04 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"إسكان النواب" تبدأ مناقشة تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.. اليوم

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الموافقة النهائية عليه في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات التي تستمر على مدار 3 أيام "الأحد - الإثنين - الثلاثاء" ممثلون عن الحكومة والمختصين.

وعقب انتهاء اللجنة من المناقشات، سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتم الموافقة عليه، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به في اليوم التالي.

ads