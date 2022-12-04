"إسكان النواب" تبدأ مناقشة تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.. اليوم

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 06:23 ص

يشهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الموافقة النهائية عليه في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات التي تستمر على مدار 3 أيام "الأحد - الإثنين - الثلاثاء" ممثلون عن الحكومة والمختصين.

وعقب انتهاء اللجنة من المناقشات، سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتم الموافقة عليه، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به في اليوم التالي.