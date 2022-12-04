اليوم.. انتهاء مهلة التموين لحائزي الأرز

تنتهي المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم اليوم الأحد لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.
وأكد وزير التموين، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد وزير التموين أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.