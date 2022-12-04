اليوم.. انتهاء مهلة التموين لحائزي الأرز

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 07:23 ص

تنتهي المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم اليوم الأحد لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.

وأكد وزير التموين، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد وزير التموين ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.