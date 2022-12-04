اليوم.. إجراء الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 05:37 ص

تشهد جامعة طنطا، اليوم الأحد، إجراء الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة، حيث تقدم للترشيح 926 طالبا، من بينهم 472 طالبا و454 طالبة من مختلف كليات الجامعة فى جميع لجان الأنشطة للعام الجامعي الحالي 2022/2023 م.

وأكد الدكتور محمد زكى، رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع المشاركين، مشيدًا بنسبة ترشح الطالبات التى تصل إلى 49% من إجمالي أعداد المرشحين.

وأوضح أنه ستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات وأعمال الفرز وإعلان النتائج اليوم، الأحد.