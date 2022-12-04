خارجية البرلمان تناقش اليوم حصاد قمة المناخ

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 07:52 ص

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لاستعراض ما تم في قمة المناخ من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي أبرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

في سياق متصل، تشهد لجنة الشئون الأفريقية مناقشة خطة وزارة البيئة تجاه ملف التغيرات المناخية في أفريقيا ووضع منظور محلي أفريقي للعمل المناخي في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

على جانب آخر، تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة رؤية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية.