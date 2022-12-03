جهاز تنمية المشروعات: تدريب الجمعيات الأهلية لرصد احتياجات المواطنين

السبت 03/ديسمبر/2022 - 01:05 م

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورة تدريبية عن (آليات رصد وتوثيق الاحتياجات المجتمعية)، وذلك لعدد من الجمعيات الأهلية من شركاء الجهاز بمدينة 6 أكتوبر ومحافظتى القليوبية والإسكندرية والتي نفذت (مشروع حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المواطنين) بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من الحكومة اليابانية وقد قامت فاطمة سليمان رئيس قطاع التنمية والتدريب بالجهاز بتنفيذ التدريب.

جاء ذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على تطوير كوادرها التشغيلية وتعظيم قدراتها المؤسسية لتحقيق أقصى عائد من المشروعات والأنشطة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع هذه الجمعيات مما يضمن الوصول للمواطنين في مختلف المناطق المستهدفة واستفادتهم من كافة الخدمات التنموية التي يتم تقديمها.

وقد ساهم المشروع في تحقيق 129 ألف يومية عمل لعدد 585 شابا وفتاة في مجالات الصحة والبيئة، كما تم تدريب 1625 شابا وفتاة على عدد من المهن المختلفة منها العمل كجليس للمسنين أو ذوي الهمم والخدمات الصحية والعمل في مجال تركيبات أسنان والنجارة والسباكة وأعمال النقاشة والكهرباء مما ساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل كما قام بعضهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة.

وفى نفس الإطار قام الجهاز بتكريم مؤسسة الطبيعة والعلم في محافظة القليوبية، لفوزها في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والتي تمت برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قام محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية والدكتور محمد مرسي رئيس مكتب الجهاز بالقليوبية بتسليم الجمعية درع التكريم نيابة عن الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.

وأشار الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز إلى أن الجهاز تعاون مع مؤسسة الطبيعة والعلم لتنفيذ مشروع تشغيل الشباب من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية في مدينة العبور بالقليوبية، وذلك بتمويل 1.3 مليون جنيه أتاحها الجهاز من خلال اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأضاف أن المشروع الذي نفذته الجمعية من خلال جهاز تنمية المشروعات عمل على توعية المزارعين لتقليل حرق المخلفات الزراعية في بعض المزارع بجمعية أحمد عرابي وكذلك بمقلب القمامة بمدينة العبور، حيث تم رفع المخلفات وفرزها وتحويلها إلى سماد عضوي للاستفادة منها بدلا من حرقها، موضحا أنه تم تجهيز ورشة نجارة لتدريب العمالة غير المنتظمة على أعمال النجارة والصناعات البسيطة القائمة على المخلفات الزراعية، كما تم تنظيم 18 ورشة عمل لتوعية أسر المزارعين داخل مزارعهم بمبادئ الزراعة النظيفة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات.

وأشار درويش، إلى أن هذا البرنامج استفادت منه عشرات الجمعيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطبيعة والعلم حصلت على المركز الأول في فئة المشروعات غير الهادفة للربح على مستوى محافظة القليوبية والمركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط بعنوان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وذلك عن مشروعها "الزراعة المتجددة كأحد حلول مواجهة التغيرات المناخية" وتم عرض المشروع في مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.