عيار 21 يسجل 1600 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

السبت 03/ديسمبر/2022 - 08:31 ص

ارتفعت سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1600 جنيه، فيما سجل عيار 18 نحو 1370 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 1055 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1830 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12800 جنيه بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 56.870 ألف جنيه.

يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.