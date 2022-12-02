عيار 21 يسجل 1580 جنيها.. الذهب يرتفع للمرة الثالثة مساء اليوم الجمعة

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 08:55 م

ارتفع سعر الذهب فى التعاملات المسائية للمرة الثالثة اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بنحو 5 جنيهات للجرام.

وسجل عيار 21 في محلات الصاغة 1580 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات الصباح التي سجل خلالها 1550 جنيها.



فيما سجل عيار 18 نحو 1355 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 1050 جنيهًا.

وسجل عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1806 جنيهًا.



بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12640 جنيه بالسوق المحلية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 56.150 ألف جنيه.



يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.





