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الجمعة 02 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد منتصف تعاملات اليوم الجمعة

حديد
حديد
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استقرت أسعار الحديد اليوم فى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعه أمس 800 جنيه للطن .

 وسجل سعر طن حديد المصريين  20 ألفا و350 جنيها.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 19 ألفا و650 جنيها.

سجل طن حديد السويس 20 ألفا و350 جنيها.

سعر طن حديد بشاى يصل إلى 21 ألفا و200 جنيه.

سجل سعر طن المراكبي 19 ألفا و550 جنيها.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1650 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1615 جنيها.

 سجل طن أسمنت أسمنت السويدى 1720 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكرى بنى سويف إلى 1525 جنيها.

 سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1650 جنيها.

سعر طن أسمنت التعمير إلى 1590 جنيها.

جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

 و طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيها.

14 - سعر طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

15 - سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

16 - سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل

أسعار الحديد اليوم اليوم الجمعة أسمنت السويدي الاسمنت الابيض
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