أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وعيار 21 يسجل 1565 جنيه

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 04:10 م

ارتفعت سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1565 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1565 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات الصباح التي سجل خلالها 1565 جنيها.



فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1341 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1043 جنيهًا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1790 جنيهًا.



بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12,520 جنيه بالسوق المحلية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5255,625 ألف جنيه.



يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.





