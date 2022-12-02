بث مباشر.. مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي في المجموعة الثامنة لكأس العالم ٢٠٢٢

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 02:41 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة غانا ضد أوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ويبحث البلاك ستارز عن بطاقة التأهل لدور ال١٦ حيث يدخل المنتخب الغاني المباراة برصيد ٣ نقاط بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية والخسارة بصعوبة ٣ - ٢ أمام البرتغال.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة غانا ضد أوروجواي في كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة غانا ضد أوروجواي بث مباشر في كأس العالم قطر 2022، اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت الإمارات.

وتأتي مباراة غانا وأوروجواي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويسعى المنتخب الغاني للفوز على أوروجواي في المباراة المذاعة بث مباشر من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر، بغض النظر عن المواجهة بين البرتغال وكوريا الجنوبية التي ستقام في نفس الوقت، خاصة بعد فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.