استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 08:37 ص

شهدت أسعار الدولار استقرارا في غالبية البنوك فى بداية تعاملات اليوم الجمعة وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي - بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.61 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر فى بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.50 جنيهًا للشراء، و24.55 جنيهًا للبيع.



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.53 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.58 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.55 جنيه للشراء. 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.