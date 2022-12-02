ads
الجمعة 02 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

دولار
دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار الدولار استقرارا في غالبية البنوك فى بداية تعاملات اليوم الجمعة  وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي - بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.61 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار  أقل سعر  فى بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.50 جنيهًا للشراء، و24.55 جنيهًا للبيع.


أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.53 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك مصر:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.58 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.55 جنيه للشراء. 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي البنك الاهلى المصرى بنك الكويت الوطني اسعار الدولار
ads