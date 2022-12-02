ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 1550 جنيها

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 08:39 ص

ارتفعت سعر الذهب اليوم الجمعة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1550 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1550 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس التي سجل خلالها 1538 جنيها.



فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1330 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1030 جنيهًا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1770 جنيهًا.



بينما سجل سعر الجنيه الذهب 12,400 جنيه بالسوق المحلية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 52 ألف جنيه.



يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.