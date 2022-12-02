على رأسهم معلول وساسي.. 4 لاعبين تونسيين يعتزلون اللعب الدولي

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 02:19 ص

أكدت إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، أن 4 لاعبين من نجوم منتخب تونس الأول لكرة القدم، قرروا اعتزال اللعب دوليًا، بعد خروج المنتخب من كأس العالم.

وكشفت الإذاعة أن الرباعي هم: علي معلول، وهبي الخزري، فرجاني ساسي ويوسف المساكني.

وكان نجم الأهلي، وجه الاعتذار لجماهير تونس على عدم التأهل لدور الـ16 مشيرا إلى أن القادم أفضل للمنتخب.

وشدد “معلول” على أن جميع منتخب تونس الـ26 لاعبًا على نفس المستوى والذين لعبوا في المباريات الأولى قدموا ما عندهم للدفاع عن ألوان منتخب تونس.

وأشار إلى أن معظم اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يُشاركوا في المباراتين الماضيتين، مؤكدا ان كل لاعب قدم أفضل ما عنده، وفي النهاية تحقق الانتصار المعنوي على ابطال العالم.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية.