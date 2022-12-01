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الخميس 01 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة أسبانيا واليابان في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة أسبانيا واليابان
مباراة أسبانيا واليابان
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يلتقي منتخب إسبانيا واليابان في مباراة ننقل بث مباشر لها عبر موقع البوابة نيوز ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وتضم المجموعة الخامسة كل من منتخبي إسبانيا واليابان ومنتخبي ألمانيا وكوستاريكا اللذين يلتقيان اليوم أيضًا الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات.

المجموعة الخامسة شهدت مفاجأة كبيرة بعد فوز منتخب اليابان على منتخب ألمانيا ثم تعادل الأخير مع منتخب إسبانيا الذي يدخل مباراة اليوم بث مباشر برصيد ٤ نقاط بينما حصد المنتخب الياباني ٣ نقاط قبل مباراة اليوم لتدخل المجموعة حسبة معقدة حيث يحتاج منتخب ألمانيا للفوز على كوستاريكا وتعثر اليابانيين أمام منتخب إسبانيا. 

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا ضد اليابان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة. 

مشاهدة بث مباشر لمباراة إسبانيا واليابان في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢

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