أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 06:46 م

سجل سعر الذهب اليوم استقرارا فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بداية شهر ديسمبر، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1490 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1465 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس الأربعاء التي سجل خلالها 1465 جنيها.

عيار 18

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1256 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 977 جنيهًا.

عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1703 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 11920 جنيهًا بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 52 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 1702 ألف جنيه.



يُذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر؛ حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.