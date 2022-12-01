مبادرة "ابدأ": تنفيذ 64 شراكة في مجالات مختلفة لدعم المجال الصناعي

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 06:23 م

قال عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن المبادرة بدأت منذ 14 شهر والتف حولها المجتمع الصناعي من العمال والمصانع الصغيرة.

وأضاف عمر في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة “dmc”: المجتمعات الصناعية ترى مبادرة ابدأ باب أمل أن المنتج المصري يكون رقم واحد داخليا وينافس عالميا.

وتابع: تم تنفيذ 64 شراكة منذ بداية مبادرة ابدأ، تلك الشراكات في مجالات مختلفة تراعي أهداف استراتيجية للشعب المصري، وتستهدف احتياجات المواطن وجذب استثمارات وسد الاحتياجات الاستراتيجية"، موضحا أن القائمين على المبادرة يبذلون جهود كبيرة لدعم الصناعة المصرية.