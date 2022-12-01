حماة الوطن: المنصورة الجديدة شريان جديد للحياة

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 06:09 م

قال كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدينة المنصورة الجديدة والتى تعد من أول مدن الجيل الرابع، هو شريان جديد للحياة وضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية التى تقوم على تنفيذها منذ سنوات تحت قيادة الرئيس.

وأكد مصيلحي في بيان له اليوم الخميس، أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات السابقة بإعادة رسم الخريطة العمرانية بما يتضمن القضاء على العشوائيات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وتخلق مزيد من فرص العمل للشباب، مضيفًا أن المدن الجديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتى من ضمن بنودها الحد من تغير المناخ، فأنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن ما يحدث وتقوم به القيادة السياسية حالية هي إحياء ونهوض بمصر وإحداث نقلة حضارية وطفرة شاملة في مختلف القطاعات الهامة في محافظات الجمهورية المختلفة، وهو ما يؤكد سعي القيادة السياسية لتوفير سكن آمن لكل المصريين ومساعيه لتوفير حياة أفضل للشعب المصري.