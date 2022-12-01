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الخميس 01 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهدت أسعار الدولار استقرارا في غالبية البنوك فى نهاية تعاملات اليوم، الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع  وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي - بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.61 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار  أقل سعر فى نهاية  تعاملات الخميس فى بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.50 جنيهًا للشراء، و24.55 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار مساء اليوم الخميس

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.53 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
24.50 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.58 جنيه للشراء، 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.54 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.55 جنيه للشراء. 24.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.55 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع

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