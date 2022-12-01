7 ديسمبر.. حفل تكريم لروح شيخ المؤرخين الموسيقيين زين نصار

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 03:03 م

يُنظّم المعهد العالي للنقد الفني، حفل تكريم وتقدير لروح الراحل الدكتور زين نصار، وذلك في تمام الثانية من ظهر يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري، بقاعة ثروت عكاشة، بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للنقد الفني.

ويأتي الحفل تقديرًا لمسيرة الراحل العلمية الحافلة، التي لم يدّخر خلالها جهدًا لخدمة العلم على مدار ما يقرب من ستون عامًا، قبل أن يرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما.

الدكتور زين نصار من مواليد 1 أبريل 1942 بالقاهرة، حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز، عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني، وماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980، ودكتوراة في الفنون تخصص النقد الموسيقي عام 1986، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

شغل منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني لمدة سبعة عشر عامًا متواصلة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2009.

ومن أبرز مؤلفاته التى تؤرخ فن الموسيقى: "عالم الموسيقى"، “الموسيقى المصرية المتطورة"، “آفاق الموسيقى"، “دراسات موسيقية وكتابات نقدية"، “موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين" والتي صدرت في ثلاثة أجزاء.