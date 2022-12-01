بـ6 محافظات.. "الأوقاف"تختتم الأسبوع الثقافي"آداب طلب العلم"

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 01:26 م

اختتمت فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافي بـ 6 محافظات أمس الأربعاء، تحت عنوان: "آداب طلب العلم" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين،وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكد العلماء أن العلم والإيمان قرينان، وأن العلم النافع هو كل علم يؤدي إلى عمارة الكون فديننا دين البناء لا الهدم، وأن العلم يحتاج إلى ذكاء عقلي لاستيعاب المعلومات والمفاهيم، وحرص على حضور مجالس العلم، ومدارسته، واجتهاد في الوصول إلى مقاصد الأمور وحقائقها.

ففي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزهراء التابع لإدارة طور سيناء، حاضر فيه الشيخ محمود أحمد صابر عثمان إمام وخطيب ومدرس، والشيخ مصطفى عبد المعطي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له محمود عيسى كبير الإذاعيين بإذاعة جنوب سيناء، والقارئ الشيخ محمد عبد الحليم محمد قارئا، والمبتهل الشيخ إبراهيم البكري الراعي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين، حاضر فيه الشيخ محمود السعيد محمد علي إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر)، والشيخ أحمد مختار عبد الخالق إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر)، وقدم له الشيخ عبد الله حمدي عاشور إمام وخطيب ومدرس (قادة فكر)، والقارئ الشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد محمد عبد الباري جده مبتهلًا، بحضور الشيخ خالد عبد الله أحمد مدير إدارة أوقاف الجناين، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي بالداخلة، حاضر فيه د/ علي رمضان محمد مدرس الحضارة والتاريخ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط، والشيخ أحمد حنفي أبو بكر إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ عبد الله عبد السلام قارئًا، والمبتهل الشيخ منصور محمد حسين مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه الدكتور حسن إبراهيم مصطفى أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بأسوان، والشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة، والشيخ عبد الله محمد طه مسئول المساجد بالمديرية، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود عطاالله القوصي قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبوبكر الصديق بسفاجا، حاضر فيه الشيخ حازم عبد الحميد علي إمام وخطيب ومدرس، والشيخ بدري محمد موسى إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمود أحمد محمد إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمد السمان عبد الله قارئًا ومبتهلا، بحضور الشيخ/ بدري بغدادي حامد مدير إدارة أوقاف سفاجا، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضا، حاضر فيه د/ عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، وقدم له الشيخ عمر صابر عبد الله إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ/ فراج أحمد فراج قارئًا، والمبتهل الشيخ/ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد

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