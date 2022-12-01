كأس العالم 2022.. أول تعليق من هيرفي رينارد بعد خروج السعودية من المونديال

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 01:46 ص

قال المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، بأن المنتخب السعودي لم يكن يستحق الفوز في لقاء المكسيك، الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وأكد هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي أن فريقه عانى من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، في مواجهة منافس سريع، مشيرًا إلى أن المجموعة كانت صعبة في مواجهة 3 منتخبات عالمية، والأمر نفسه لمنتخب قطر.

وقال المدرب الفرنسي: "كثرة الغيابات ساهمت في ظهورنا بأداء أقل مما ظهرنا به خلال مباراتي الأرجنتين وبولندا وبعد الإصابات كان علينا التأقلم مع الوضع.. وأمام المكسيك لم نلعب جيدًا سوى في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "أتيحت لنا بعض الفرص ولكن حينما تكون مجبرا على الفوز هل ستترك المساحات ، الأمر كان صعبا، هذه لحظات صعبة بكل تأكيد أحرزنا هدفا ولكنه كان متأخرا، كان من المفترض تسجيله من قبل".

وتابع رينارد: "لولا تألق محمد العويس لخرجنا بنتيجة أكبر، لكن على مستوى البطولة بشكل عام أهنئ اللاعبين على ما قدموه، وأنا فخور بهم".

وأشار رينارد إلى أن: "في تاريخ الكرة السعودية كلها، لم يتأهل المنتخب السعودي سوى مرة وحيدة إلى دور الستة عشر".

وأوضح أن مباراة بولندا شهدت أداء جيدا من المنتخب السعودي ولكن لم يحالفه الحظ، وأن كأس العالم بطولة مهمة تمثل خبرة كبيرة للاعبين والمدربين، الأجواء الجماهيرية ممتعة بخلاف مستوى كرة القدم الذي يتم تقديمه".

وأكد هيرفي رينارد أن المنتخب السعودي يستعد لبطولة كأس آسيا بكل قوة، وكذلك خوض تصفيات كأس العالم 2026.