بعد زيادة الغد.. تعرف على أسعار الحديد

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 11:05 م

أعلنت 3 مصانع حديد عبر رسائل موجهة لعملائها بزيادة أسعار طن الحديد بداية من غد، الأول من ديسمبر بقيمة 800 جنيه.

حيث أعلن مصنع السويس للصلب وصول سعر الطن لـ 20350 جنيها شامل الـ 14% القيمة المضافة، بدلا من 19.550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بزيادة قدرت بـ 800 جنيه.

كما رفعت شركة حديد المصريين سعر طن الحديد ليسجل 20350 جنيها، بدلا من 19.550 جنيها؛ بزيادة قدرت بنحو 800 جنيه.

كما سجل سعر طن مصنع السويس للصلب وفقا للسعر الجديد 20350 جنيها، بدلا من 19.550 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بزيادة سجلت 800 جنيه.

تعتبر الزيادة الجديدة لأسعار الحديد هي الثانية خلال فترة وجيزة؛ حيث أعلنت 4 مصانع حديد مطلع نوفمبر الماضي 2022، أسعارها الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، بعدما تم وقف البيع والتسعير خلال الفترة الماضية لحين الاستقرار على الأسعار الجديدة عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وجاء على رأس المصانع التي رفعت سعرها اليوم حديد عز، والذي سجل ارتفاع سعر الطن مع بداية تعاملات اليوم نحو 1980 جنيها، بعدما وصل سعر الطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة 19.650 جنيها بدلا من 17.670 جنيها، حيث يعد مصنع عز من المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

كما لجأت شركة حديد المصريين لرفع سعر الطن اعتبارًا من اليوم حسب الرسالة الموجهة للتجار والموزعين ليسجل 19.550 جنيها؛ بدلا من 17.570 جنيهًا، ليسجل سعر الطن زيادة قدرت بـ 1980 جنيهًا.