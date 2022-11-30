شاهد| مدينة المنصورة الجديدة.. مصر على طريق المدن الذكية

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 09:04 م

تفتتح القيادة السياسية خلال الساعات المقبلة مدينة المنصورة الجديدة، وإليكم أبرز المعلومات عنها.

بدأ تنفيذها قبل أقل من خمس سنوات على مساحة قدرت للمرحلة الأولى منها بـ2063 فدانا، ووصلت حاليا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

المدينة ذكية ومستدامة وسكنية وخدمية، كما أن لها واجهة بحرية لمنطقة الدلتا بمواصفات عالمية، تم اختيار الموقع طبقا للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الدلتا وكذلك الرؤية التنموية لمصر 2050.