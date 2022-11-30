بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 08:55 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد بولندا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ضمن مجموعة السعودية ويدخل منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي المباراة وفي رصيده ٣ نقاط من الفوز على المكسيك والخسارة أمام السعودية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وبولندا

وتبدأ مباراة الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويحتاج منتخب التانجو الفوز اليوم من أجل تصدر المجموعة أو التعادل ليتأهل لدور ال ١٦ بينما يحتاج المنتخب البولندي للفوز أو التعادل بشرط خروج نتيجة المنتخب السعودي مع المكسيك بالتعادل.

ويتكون تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراة بولندا وتذاع بث مباشر من خط الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول – إينزو فيرنانديز – أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنخيل دي ماريا – جوليان ألفاريز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم ٢٠٢٢

مشاهدة بث مباشر لمباراة السعودية والمكسيك