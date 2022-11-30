د. غادة عبدالرحيم تكتب: الشباب في قلب الرئيس «5»

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 08:46 م

دعوة الرئيس لنشر المكتبات



أستأذنكم أن أخرج بكم في هذا المقال عن حسبة الأرقام وحجم الإنشاءات بعدما تكلَّمنا، في المقال السابق، عن إنجازات الدولة في مجال إنشاء الجامعات الجديدة، ورصدنا بالأرقام كيف تم إنشاء 24 جامعة جديدة في عهد الرئيس السيسي، ولأنني أعي تمامًا أن نظرة الرئيس للدولة، وفي قلبها الشباب، نظرة كاملة تشمل الاستثمار في البشر قبل الحجر، وأن مَن وضع على عاتقه تأسيس جمهورية جديدة سيضع في حسبانه البناء السليم لذلك الشخص الذي سيحيا ويعمل في تلك الجمهورية، لذا قد صدق حدسي حينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه، السبت 19 نوفمبر، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، إلى نشر المكتبات المتنقلة والاهتمام بالتوعية الثقافية.

من وجهة نظري هذه الدعوة هي بمثابة الإعلان عن اكتمال طرح رؤية الرئيس للمرحلة المقبلة بعدما قطعنا شوطا كبيرا في تجديد البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وذللنا الصعوبات أمام الاستثمار، وأعدنا بناء بلدنا بما يليق بها.

وأظن أن هذه الدعوة تحمل في طياتها الكثير ويجب أن يفهمها جيدا أصحاب الرأي والمفكرون والمثقفون بأنه قد حان دورهم في البناء وأن الرئيس فتح لهم الباب على مصراعيه ليسهموا في إعادة تشكيل شخصية الشباب المصري بما يليق بتاريخ هذا البلد العريق.

ولا أجد مبررا، بعد هذه الدعوة، للتقاعس أو تعليق عدم التفاعل على مقولات كتلك التي تقال عن أن الدولة لا تساهم أو لا تتبنى أو أنها تهتم بالاستثمار في الحجر لا البشر، فليس هناك شىء بعد دعوة الرئيس ورسالته للجميع؛ لذا وجب على كل صاحب فكرة وعلى كل مثقف، وعلى كل أستاذ، وعلى كل من يملك الكلمة والرأي أن يسهم وبجدية في تعليم الناس وتنوير عقول الشباب، وأن نتحد جميعا لمحاربة الجهل، فليس هناك سبيل غير العلم والمعرفة ليتحقق النهوض الكامل لهذه الأمة، فحربنا مع الإرهاب ومع الجماعات الظلامية هي في الأساس معركة فكر قد أهملناها لسنوات أو كان التصدي لها فرديا، والآن وجب التجيش لها بمثقفي مصر ومبدعيها ليكون لهم السبق في معركة الوعي، فلا يجب أن نترك أبناءنا فريسة لهؤلاء الظلاميين.

لذا أدعو الجميع، وأنا منهم، جامعات ومدارس ومثقفين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا.. تعالوا نتكاتف ونتحالف لصياغة رؤية للمستقبل تعيد لمصر وهجها.. تعالوا نخلق جيلا جديدا فيه مفكرون ومبدعون وعلماء ومطربون وموسيقيون وفنانيون.. فمصر تستحق العناء وتستحق التضحية وتستحق أن نحاول مرارا وتكرارا حتى نصل إلى الهدف المنشود.. وتعود مصر كسابق عهدها تتغنى وتتباهى بنفسها وبأبنائها:

وَقَفَ الخَلقُ يَنظُرونَ جَميعًا

كَيفَ أَبني قَواعِدَ المَجدِ وَحدي

وَبُناةُ الأَهرامِ في سالِفِ الدَّهرِ

كَفَوني الكَلامَ عِندَ التَّحَدِّي

أَنا تاجُ العَلاءِ في مَفرِقِ الشَّرقِ

وَدُرَّاتُهُ فَرائِدُ عِقدي

أَيُّ شَيءٍ في الغَربِ قَد بَهَرَ الناسَ

جَمالًا وَلَم يَكُن مِنهُ عِندي

فَتُرابي تِبرٌ وَنَهري فُراتٌ

وَسَمائي مَصقولَةٌ كَالفِرِندِ

أَينَما سِرتَ جَدوَلٌ عِندَ كَرمٍ

عِندَ زَهرٍ مُدَنَّرٍ عِندَ رَندِ

وَرِجالي لَو أَنصَفوهُم لَسادوا

مِن كُهولٍ مِلءِ العُيونِ وَمُردِ

لَو أَصابوا لَهُم مَجالًا لَأَبدَوا

مُعجِزاتِ الذَكاءِ في كُلِّ قَصدِ