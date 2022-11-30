بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وتونس في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 04:03 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد تونس في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ منتخب تونس يبحث عن الأمل الأخير في بطولة كأس العالم عندما يصطدم بنظيره الفرنسي حامل لقب روسيا 2018 بعد تعادل نسور قرطاج مع الدنمارك والخسارة أمام أستراليا خلال الجولتين الماضيين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا ضد تونس في كأس العالم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ونقدم بث مباشر لمباراة فرنسا ضد تونس الذي يبحث منتخبها عن فوز صعب أمام منتخب الديوك الفرنسية بقيادة كيليان مبابي وانطوان جريزمان.

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت اليوم الأربعاء البث المباشر لمباراة فرنسا وتونس ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ بتعليق عصام الشوالي بالإضافة لمباراة الدنمارك وأستراليا في نفس التوقيت.

مشاهدة بث مباشر لمباراة فرنسا وتونس في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢