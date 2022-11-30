"اليونيدو" تنظم ورشة تدريبية للشركات المصرية بقطاع الصناعات الغذائية

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 12:23 م

نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية بمقر المركز للاستفادة من برنامج "تراك" والتي سيتم إطلاقه خلال فاعليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 ديسمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقام عدد من خبراء وممثلي الهيئات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية مثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وشركة "كونسبت" وجمعية المصدرين المصريين والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيه الشركات لأفضل الممارسات نحو تحسين الجودة والتصدير ضمن الاستعدادات للاشتراك في معرض فوود أفريكا 2022 كبداية لإطلاق برنامج "تراك" الذي تقدم من خلاله منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومركز تحديث الصناعة، الدعم الفني بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولى من خلال مشروع تحسين سلسلة الاعتماد فى الدول العربية بالمجال الإنمائي الدولي وفي مجالات الجودة ومطابقة مواصفات الأسواق الإقليمية والدولية، وغيرها من فاعليات التشبيك مع شركاء الأعمال لوضع الشركات على طريق التصدير السليم.